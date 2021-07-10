В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 08:38

Проте побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 9 липня виявили 507 осіб з коронавірусною хворобою. У світі тим часом кількість хворих перевищила 186 мільйонів.

На жаль, за останню добу в Україні померли 20 людей з коронавірусною хворобою.

«Одужали за останню добу 809 осіб (з початку епідемії - 2 176 919 пацієнтів.). Серед нових заражених 41 дитина і 33 медпрацівника», - уточнили в прес-службі МОЗ.

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області 47 осіб, Харківській області 40 осіб.