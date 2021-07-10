В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 08:38
Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі 13:27
У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти 11:37
Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС 12:48
Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче 12:12
У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини 11:24
Проте побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 9 липня виявили 507 осіб з коронавірусною хворобою. У світі тим часом кількість хворих перевищила 186 мільйонів.
На жаль, за останню добу в Україні померли 20 людей з коронавірусною хворобою.
«Одужали за останню добу 809 осіб (з початку епідемії - 2 176 919 пацієнтів.). Серед нових заражених 41 дитина і 33 медпрацівника», - уточнили в прес-службі МОЗ.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області 47 осіб, Харківській області 40 осіб.
08:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
13:27: Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.