Українцям рекомендували обирати вакцину CoronaVac

Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі 13:27
У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти 11:37
Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС 12:48
Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче 12:12
У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини 11:24
У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад 10:14
Щоб подорожувати світом.
Новину передає «Преса України».
На Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я «Коронавірус_інфо» з’явилася інформація про те, що препарат CoronaVac матиме певні переваги для українців. Так, міністр МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація цим препаратом дає можливість отримати міжнародне свідоцтво. Це означає, що з ним українці зможуть подорожувати світом.
Отримати свідоцтво можна у сімейного лікаря.
Нагадаємо, китайська вакцина CoronaVac схвалення ВООЗ.
13:27: Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі
11:37: У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.