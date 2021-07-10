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Українцям рекомендували обирати вакцину CoronaVac

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 08:07
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Українцям рекомендували обирати вакцину CoronaVac

Щоб подорожувати світом.

Новину передає «Преса України».

На Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я «Коронавірус_інфо» з’явилася інформація про те, що препарат CoronaVac матиме певні переваги для українців. Так, міністр МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація цим препаратом дає можливість отримати міжнародне свідоцтво. Це означає, що з ним українці зможуть подорожувати світом.

Отримати свідоцтво можна у сімейного лікаря.

Нагадаємо, китайська вакцина CoronaVac схвалення ВООЗ.

 

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