Українцям рекомендували обирати вакцину CoronaVac

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 08:07

Щоб подорожувати світом.

Новину передає «Преса України».

На Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я «Коронавірус_інфо» з’явилася інформація про те, що препарат CoronaVac матиме певні переваги для українців. Так, міністр МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація цим препаратом дає можливість отримати міжнародне свідоцтво. Це означає, що з ним українці зможуть подорожувати світом.

Отримати свідоцтво можна у сімейного лікаря.

Нагадаємо, китайська вакцина CoronaVac схвалення ВООЗ.