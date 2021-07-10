На Мальту пускатимуть виключно вакцинованих туристів

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 07:33

Стало відомо, чого чекати невакцинованим жителям Мальти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що мальтійська влада заборонила іноземним туристам прибувати в країну без щеплення проти коронавірусу. Це саме стосується й невакцинованих мальтійців.

Нове правило почне діяти з 14 липня. Як відомо, на Мальті різко росте кількість хворих на коронавірусну інфекцію.

За попередніми даними, туристу треба мати мальтійський сертифікат, британський сертифікат або сертифікат Європейського Союзу. Діти, які подорожують з батьками, будуть пред’являти негативний тест на коронавірус.