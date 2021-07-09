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30 км/год: Париж стане повільнішим

Аня Мартинюк 09 липня 2021, 14:03
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30 км/год: Париж стане повільнішим

З метою зменшення кількості транспортних засобів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що до кінця серпня в Парижі буде введено обмеження швидкості автомобілів до 30 км/год. Як зазначається, обмеження будуть введені майже на всіх вулицях.

Місцева влада ставить ціль знизити рівень шуму, кількість аварій та «адаптувати» місто до боротьби зі змінами клімату.

Варто зазначити, що наразі обмеження 30 км/год діє приблизно на 60% вулиць Парижа. Також за останні роки чимало вулиць зробили односмуговими або повністю пішохідними. Мер Парижа Анн Ідальго раніше попереджала про зниження обмеження швидкості на кільцевій дорозі до 50 км/год, але воно залишиться на рівні 70 км/год.

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