Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі

Аня Мартинюк 09 липня 2021, 13:27

Ніхто не намагався зірвати виступ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що російський співак Валерій Меладзе успішно виступив на українському музичному фестивалі Atlas Weekend. Ніяких раніше прогнозованих протестів не було й співака навіть викликали на біс.

Нагадаємо, раніше артисту влаштувала бойкот колега Оля Полякова, а Українська Гельсінська спілка з прав людини також виступила проти участі Меладзе в фестивалі.

Тим не менше фанати Меладзе тепло зустріли його та розмахували подушками з його зображенням.