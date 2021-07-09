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Ніхто не намагався зірвати виступ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що російський співак Валерій Меладзе успішно виступив на українському музичному фестивалі Atlas Weekend. Ніяких раніше прогнозованих протестів не було й співака навіть викликали на біс.
Нагадаємо, раніше артисту влаштувала бойкот колега Оля Полякова, а Українська Гельсінська спілка з прав людини також виступила проти участі Меладзе в фестивалі.
Тим не менше фанати Меладзе тепло зустріли його та розмахували подушками з його зображенням.
13:27: Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі
11:37: У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти
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