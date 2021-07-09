Додаток «Дія» прив'язався до готелів

Аня Мартинюк 09 липня 2021, 12:52

Українці зможуть заселитися в готель за одну хвилину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що в додатку «Дія» з'явилася можливість обрати готель та забронювати у ньому номер всього за одну хвилину. Саме стільки триває процес check-in.

«Все більше партнерів приєднуються до "Дії" і це круто. Спрощуємо життя "українців в різних сферах», - зазначено у прес-службі «Дії».

Українцям знадобиться відкрити цифровий документ в «Дії», адміністратор зчитуватиме штрих-код, після цього треба підтвердити запит в додатку на передачу копії цифрового документа.