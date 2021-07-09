В Києві виявили незаконне VIP-кладовище

Аня Мартинюк 09 липня 2021, 12:24

За спеціальне місце з людей вимагали 8000 доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, який організував незаконні закриті і напівзакриті кладовища. За поховання в спеціальному місці він брав з людей 8000 доларів.

У прес-службі Офісу генпрокурора зазначили, що деякі з керівників столичної Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" змовилися з фізичними особами-підприємцями та іншими особами.

Затриманому повідомили про підозру «в пособництві в отриманні посадовими особами неправомірної вигоди у значному розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб».