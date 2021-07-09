У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти

Аня Мартинюк 09 липня 2021, 11:37

У нардепа Максима Бужанського назріли 3 запитання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував інцидент з компанією Новою поштою. Як відомо, Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію на 325,85 млн грн через «перешкоджання перевірці» у березні 2021 року. Перевірку переводили за скаргою клієнта, якому пошкодили посилку на суму 500 гривень.

«Всі кинулися захищати Нову Пошту від дикого штрафу, але я не всі, і так і не зрозумів двох речей. Трьох. Чому вони не заплатили людині за розбитий акваріум, а погнали його по всіх колах пекла держслужб? Чому у них НІКОЛИ не можна знайти крайнього, якщо щось загубилося, розбилося, зіпсувалося, ніколи не можна додзвонитися до якоїсь конкретної живої особи, яка може щось пояснити і розв'язати, ніколи не можна бути впевненим, що оплачена страховка це не просто клаптик паперу, ніколи не можна знайти когось уповноваженого серед - ми просто менеджери», - зазначив він.

Також він поцікавився, чому держслужбі не надали документи, коли їх зажадали в інтересах постраждалого клієнта. За його словами, історія з поясненням типу «ми тут лише посилки сортуємо, а ви ідіть пошукайте когось головного» просто закінчилася абсурдним штрафом.