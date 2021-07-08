Мендель опублікувала уривок зі своєї книги

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34-річна Мендель розмірковувала про мову.
Новину передає «Преса України».
Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше анонсувала вихід книги, представила перший уривок. Він з’явився у блозі видання «Українська правда».
«Україні давно пора піднятися над проблемою мови і перейти з площини "Кращий патріот - україномовний" до діалогу про те, як нам об'єднатися і прийняти один одного, як відмінності перетворити у різноманіття, консерватизм - в збереження традицій, а культуру не насаджувати, а творити в форматі космополітизму. Всю енергію борців проти російської мови і майстрів лінгвістичних зомбі-форм направити б на навчання молодих поколінь звичайній граматиці - і питання було б вичерпано. Суть в тому, що українська мова, як і ідентичність, - це значно більше явище, ніж тільки протистояння Росії . І в цьому наше поки ще не усвідомлене багатство», - зазначила вона.
Також Мендель нагадала, що у сім’ї вона єдина повністю спілкується українською. За її словами, це чиста випадковість завдяки збігу фактів.
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