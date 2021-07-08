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Синоптик попередила про спеку в Україні

Аня Мартинюк 08 липня 2021, 13:22
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Синоптик попередила про спеку в Україні

Також стало відомо, коли можна буде освіжитися дощем.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що до України дійшов антициклон. За її прогнозом, дощів не очікується. 

«На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду. Проте спека посилюється», - зазначила вона. 

9 липня у більшості областей України стовпчики термометрів покажуть до +29+33 градусів.

«Візьміть до уваги, що найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів», - додала вона.

У Києві 9 липня температура повітря сягне +30 градусів. Діденко наголосила, що дощі в Україні очікуються 12 липня.

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