Синоптик попередила про спеку в Україні

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Також стало відомо, коли можна буде освіжитися дощем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що до України дійшов антициклон. За її прогнозом, дощів не очікується.
«На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду. Проте спека посилюється», - зазначила вона.
9 липня у більшості областей України стовпчики термометрів покажуть до +29+33 градусів.
«Візьміть до уваги, що найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів», - додала вона.
У Києві 9 липня температура повітря сягне +30 градусів. Діденко наголосила, що дощі в Україні очікуються 12 липня.
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