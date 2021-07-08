Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС

Аня Мартинюк 08 липня 2021, 12:48

Натомість вона стане частиною електромережі Європейського Союзу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, Україна не купуватиме електроенергію у Білорусі. Відповідну заяву зробила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон. А саме після проведення діалогу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Шимон наголосила, що вітає рішення української сторони не купувати електроенергію від небезпечних постачальників, а натомість приєднатися до європейського ринку електроенергії ENTSO-E.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що до 2023 року Україна повністю відмовиться від електроенергії з РФ та Білорусі.