Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС

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Натомість вона стане частиною електромережі Європейського Союзу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, Україна не купуватиме електроенергію у Білорусі. Відповідну заяву зробила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон. А саме після проведення діалогу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Шимон наголосила, що вітає рішення української сторони не купувати електроенергію від небезпечних постачальників, а натомість приєднатися до європейського ринку електроенергії ENTSO-E.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що до 2023 року Україна повністю відмовиться від електроенергії з РФ та Білорусі.
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