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Українським полярникам куплять криголам за $5 млн

Аня Мартинюк 08 липня 2021, 12:14
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Українським полярникам куплять криголам за $5 млн

Щоб не позичали в інших. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що Кабмін вирішив виділити гроші на купівлю криголама для українських полярників, які працюють на станції Академік Вернадський.

«Власний криголам дозволить українським вченим повернутися до досліджень світового океану, співпрацювати з іншими країнами, а в перспективі - працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці і в інших регіонах океану», - відзначили у прес-службі МОН.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив в свою чергу, що українські дослідники поки змушені щорічно фрахтувати іноземні судна. За попередніми даними, Україна купить колишнього флагмана Британської антарктичної служби. Його вартість 5 мільйонів доларів.

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