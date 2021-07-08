Українським полярникам куплять криголам за $5 млн

Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС 12:48
Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче 12:12
У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини 11:24
У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад 10:14
Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині 12:57
Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ 11:31
У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові 10:51
Лучшие летние духи 00:49
Щоб не позичали в інших.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що Кабмін вирішив виділити гроші на купівлю криголама для українських полярників, які працюють на станції Академік Вернадський.
«Власний криголам дозволить українським вченим повернутися до досліджень світового океану, співпрацювати з іншими країнами, а в перспективі - працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці і в інших регіонах океану», - відзначили у прес-службі МОН.
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив в свою чергу, що українські дослідники поки змушені щорічно фрахтувати іноземні судна. За попередніми даними, Україна купить колишнього флагмана Британської антарктичної служби. Його вартість 5 мільйонів доларів.
12:48: Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС
13:59: Президента Гаїті застрелили
12:12: Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.