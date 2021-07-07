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Президента Гаїті застрелили

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 13:59
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Президента Гаїті застрелили

Перша леді країни отримала вогнепальне поранення. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, президента Гаїті Жовенеля Моїз застрелили прямо у його резиденції. Відомо, що озброєні люди вчинили напад днем раніше.

За даними ЗМІ,  дружина президента отримала поранення. Також відомо, що зловмисники говорили на іспанській мові.

«Ситуація в сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції і збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю», - зазначив виконувач обов’язків прем'єр-міністра Клод Жозеф.

Останній закликав населення до спокою.

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