Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче 12:12
У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини 11:24
У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад 10:14
Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині 12:57
Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ 11:31
У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові 10:51
Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson 13:04
Перша леді країни отримала вогнепальне поранення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, президента Гаїті Жовенеля Моїз застрелили прямо у його резиденції. Відомо, що озброєні люди вчинили напад днем раніше.
За даними ЗМІ, дружина президента отримала поранення. Також відомо, що зловмисники говорили на іспанській мові.
«Ситуація в сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції і збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю», - зазначив виконувач обов’язків прем'єр-міністра Клод Жозеф.
Останній закликав населення до спокою.
13:59: Президента Гаїті застрелили
12:12: Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче
11:24: У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.