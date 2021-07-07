Україна готує санкції проти країни-сусідки

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Мова йде про Білорусь.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що Кабмін має на меті схвалити санкційний список через порушення прав людини в Білорусі, який затвердить РНБО. Як відомо, у минулому році у Білорусі пройшли президентські вибори без іноземних спостерігачів. Результати виборів не сподобались громадянам Білорусі, тому ті вийшли на протест.
В результаті українська сторона готує обмежувальні заходи щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента.
Відомо, що конкретного списку санкцій поки немає.
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