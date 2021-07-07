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Україна готує санкції проти країни-сусідки

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 13:39
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Україна готує санкції проти країни-сусідки

Мова йде про Білорусь. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що Кабмін має на меті схвалити санкційний список через порушення прав людини в Білорусі, який затвердить РНБО. Як відомо, у минулому році у Білорусі пройшли президентські вибори без іноземних спостерігачів. Результати виборів не сподобались громадянам Білорусі, тому ті вийшли на протест.

В результаті українська сторона готує обмежувальні заходи щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента.

Відомо, що конкретного списку санкцій поки немає.

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