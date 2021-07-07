Статки Безоса встановили рекорд в $211 млрд

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 13:16

Він знову закріпив свій статус найбагатшої людини світу.

Новину передає «Преса України».

Засновник Amazon Джефф Безос встановив новий рекорд. Його статки досягли рекордної позначки в $211 млрд. біля нього опинився творець Tesla і SpaceX Ілон Маск, у якого 210 мільярдів доларів.

Так, статки Безоса зросли на тлі здорожчання акцій Amazon на 4,7%.