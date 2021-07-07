Статки Безоса встановили рекорд в $211 млрд

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Він знову закріпив свій статус найбагатшої людини світу.
Новину передає «Преса України».
Засновник Amazon Джефф Безос встановив новий рекорд. Його статки досягли рекордної позначки в $211 млрд. біля нього опинився творець Tesla і SpaceX Ілон Маск, у якого 210 мільярдів доларів.
Так, статки Безоса зросли на тлі здорожчання акцій Amazon на 4,7%.
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12:12: Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче
11:24: У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
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