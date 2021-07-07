Стрільба у Києві – Зловмисник закрився в квартирі

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 12:45

Відомо про стан потерпілих поліцейських.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що чоловік, який відкрив стрільбу у Києві по поліції, був нетверезий. Наразі він зачинився у квартирі. Відомо, що з ним по телефону розмовляють родичі. За попередніми даними, поліцейський прибув до нього на виклик після повідомлення про конфлікт.

«Близько 10:40, в Голосіївському районі співробітники патрульної поліції прибули на виклик по сімейній сварці в одній з квартир багатоквартирного будинку на проспекті Голосіївському. Власник квартири (попередньо знаходиться в стані алкогольного сп'яніння) вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських, в результаті чого один поліцейський отримав вогнепальне дробове поранення руки, а інший – поранення в обличчя (надається медична допомога)», - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Після цього зловмисник закрився в квартирі, в результаті була введена в дію спеціальна поліцейська операція «Грім». Відомо, що стрілку 38 років.