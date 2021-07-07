Стрільба у Києві – Зловмисник закрився в квартирі

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Відомо про стан потерпілих поліцейських.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що чоловік, який відкрив стрільбу у Києві по поліції, був нетверезий. Наразі він зачинився у квартирі. Відомо, що з ним по телефону розмовляють родичі. За попередніми даними, поліцейський прибув до нього на виклик після повідомлення про конфлікт.
«Близько 10:40, в Голосіївському районі співробітники патрульної поліції прибули на виклик по сімейній сварці в одній з квартир багатоквартирного будинку на проспекті Голосіївському. Власник квартири (попередньо знаходиться в стані алкогольного сп'яніння) вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських, в результаті чого один поліцейський отримав вогнепальне дробове поранення руки, а інший – поранення в обличчя (надається медична допомога)», - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Після цього зловмисник закрився в квартирі, в результаті була введена в дію спеціальна поліцейська операція «Грім». Відомо, що стрілку 38 років.
12:12: Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче
11:24: У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
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