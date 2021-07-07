Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 12:12

Як відомо, вижити їй не вдалося.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що поліція затримала п'яного 25-річний киянина, який 6 липня у Яремче збив мотоциклістку. Як відомо, водій Volkswagen Touareg виїхав на зустрічну смугу та наїхав на 32-річну киянку, яка рухалась на мотоциклі. Вижити жінці не вдалось.

Про затримання правопорушника повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«П'яний негідник, який на смерть збив дівчину на мотоциклі затриманий поліцією. Він понесе відповідальність встановлену законом за те, що сів за кермо в стані сп'яніння і забрав життя ні в чому не винної молодої дівчини», - зазначив Геращенко.

Також він нагадав, що з 17 березня в Україні діють нові покарання за вбивства на дорозі. Так, за подібну ДТП, коли п’яний водій вбив людину, він може сісти за грати до десяти років без права на амністію.