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У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 11:24
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У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини

У компанії просять ретельно проаналізувати висновки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що в компанії Pfizer відреагували на висновки Ізраїлю щодо вакцини проти коронавірусу. Як відомо, в Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини проти індійського штаму Covid-19.

«Спад ефективності вакцини збігся з поширенням індійського штаму коронавірусу "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі. Втім щеплення надійно захищає від тяжкого перебігу хвороби», - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я країни.

У Pfizer заявили, що висновки Ізраїлю треба ретельно проаналізувати.

 

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