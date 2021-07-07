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У компанії просять ретельно проаналізувати висновки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що в компанії Pfizer відреагували на висновки Ізраїлю щодо вакцини проти коронавірусу. Як відомо, в Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини проти індійського штаму Covid-19.
«Спад ефективності вакцини збігся з поширенням індійського штаму коронавірусу "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі. Втім щеплення надійно захищає від тяжкого перебігу хвороби», - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я країни.
У Pfizer заявили, що висновки Ізраїлю треба ретельно проаналізувати.
12:12: Поліція затримала молодого водія, який п’яний збив дівчину у Яремче
11:24: У Pfizer відреагували на заяву Ізраїлю про малоефективність вакцини
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
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