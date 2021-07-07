Лідери України та Литви провели зустріч

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 10:49

Зустріч відбулась у Вільнюсі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Гітанас Науседа. У прес-службі Офісу президента зазначили, що зустріч проходить у вузькому форматі.

«Після переговорів державні лідери візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї"», - йдеться у повідомленні.

Згодом лідери двох країн поспілкуються з представниками ЗМІ.