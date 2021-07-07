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Через примусову посадку літака Ryanair.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад. Відповідне рішення озвучило міністерство транспорту, посилаючись на Американське об'єднання пілотів ALPA.
Як зазначається, обмеження не поширюється на гуманітарні обставини і причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США. Раніше у Держдепі США пояснювали, що обмеження рейсів між двома країнами відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона.
Як відомо, відповідне рішення було прийняте після того, як в Мінську примусово посадили літак Ryanair, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
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