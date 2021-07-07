У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 10:14

Через примусову посадку літака Ryanair.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад. Відповідне рішення озвучило міністерство транспорту, посилаючись на Американське об'єднання пілотів ALPA.

Як зазначається, обмеження не поширюється на гуманітарні обставини і причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США. Раніше у Держдепі США пояснювали, що обмеження рейсів між двома країнами відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона.

Як відомо, відповідне рішення було прийняте після того, як в Мінську примусово посадили літак Ryanair, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.