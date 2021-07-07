РНБО ввела санкції проти 100 українців

У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад 10:14
Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині 12:57
Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ 11:31
У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові 10:51
Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson 13:04
Україна зробила досить для отримання термінів вступу в ЄС – Зеленський 11:43
РФ розширила список заборонених для ввезення з України продуктів 13:59
TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон 13:40
Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць 13:20
Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода 12:47
Мова йде про тих українців, які потрапили під американські санкції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 100 українців. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, санкції введені проти тих людей, які потрапили у санкційний список Міністерства фінансів США.
«На сьогоднішній день встановлено, що з 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну США, 127 - вони живі і здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127 ... Щодо 100 РНБО вже ввів санкції. Щодо інших - ми зараз отримуємо інформацію від наших партнерів, але ми спираємося не тільки на цю інформацію. У нас дуже добре працюють наші служби», - додав він.
Данилов уточнив, що санкції введені на попередньому засіданні, яке відбулося 18 червня.
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.