РНБО ввела санкції проти 100 українців

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 09:39

Мова йде про тих українців, які потрапили під американські санкції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 100 українців. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, санкції введені проти тих людей, які потрапили у санкційний список Міністерства фінансів США.

«На сьогоднішній день встановлено, що з 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну США, 127 - вони живі і здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127 ... Щодо 100 РНБО вже ввів санкції. Щодо інших - ми зараз отримуємо інформацію від наших партнерів, але ми спираємося не тільки на цю інформацію. У нас дуже добре працюють наші служби», - додав він.

Данилов уточнив, що санкції введені на попередньому засіданні, яке відбулося 18 червня.