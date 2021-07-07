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Курсові гірки в Україні тривають – Долар здешевів

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 09:02
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Курсові гірки в Україні тривають – Долар здешевів

А саме на 5 копійок. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,24 грн, що на 5 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Євро втратило 11 копійок, встановившись на рівні 32,26 грн.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 27,13 грн, продаж за 27,35 грн.

Купівля євро походить за 32,09 грн, продаж за 32,48 грн.

  

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