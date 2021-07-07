Курсові гірки в Україні тривають – Долар здешевів

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А саме на 5 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,24 грн, що на 5 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Євро втратило 11 копійок, встановившись на рівні 32,26 грн.
Готівкові курси валют наступні:
Купівля долара проходить за 27,13 грн, продаж за 27,35 грн.
Купівля євро походить за 32,09 грн, продаж за 32,48 грн.
10:14: У США заборонили продавати авіаквитки в Білорусь і назад
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
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