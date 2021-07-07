Статистика МОЗ: В Україні плюс 610 нових хворих

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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що 6 липня в Україні виявили 610 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 40 дітей і 20 медпрацівників. Тим часом у світі кількість випадків зараження перевалила за 184 мільйони.
За даними МОЗ, за минулу добу від коронавірусу померли 33 людини, а з початку епідемії 52 537 пацієнтів.
Одужали за останню добу 1 666 осіб. Як зазначається, найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області 49 осіб, Одеській області 36, Львівській області 32 і Донецькій області 27 людей.
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
10:51: У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові
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