Статистика МОЗ: В Україні плюс 610 нових хворих

Аня Мартинюк 07 липня 2021, 08:29

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 6 липня в Україні виявили 610 осіб з коронавірусною інфекцією. Серед нових заражених 40 дітей і 20 медпрацівників. Тим часом у світі кількість випадків зараження перевалила за 184 мільйони.

За даними МОЗ, за минулу добу від коронавірусу померли 33 людини, а з початку епідемії 52 537 пацієнтів.

Одужали за останню добу 1 666 осіб. Як зазначається, найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Київській області 49 осіб, Одеській області 36, Львівській області 32 і Донецькій області 27 людей.