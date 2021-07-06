У Білорусі заборонили два українські телеканали

Аня Мартинюк 06 липня 2021, 13:57

Це телеканали UA та KVARTAL TV.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що Міністерство інформації Білорусі вирішило припинити мовлення двох телеканалів. Мова йде про українські телеканали UA та KVARTAL TV.

«Підставою для прийняття рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізації іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення», - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше в Україні заборонили мовлення телеканалу Білорусь 24 через показ заборонених і тих, що несуть загрозу нацбезпеці України роликів і акторів.