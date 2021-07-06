6 країн стануть членами ЄС – Меркель

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України у списку немає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що одразу шість балканських країн стануть членами ЄС. А саме "в силу геополітичних причин". Відповідна заява прозвучала за підсумками конференції на тему Західних Балкан.
Так, мова йде про Сербію, Північну Македонію, Косово та Боснію і Герцеговину.
За словами Меркель, президент Франції Еммануель Макрон "абсолютно чітко" висловився за вступ західнобалканських держав до Євросоюзу. Тим часом Болгарія і Нідерланди більш стримані.
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
10:51: У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові
13:04: Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson
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