6 країн стануть членами ЄС – Меркель

Аня Мартинюк 06 липня 2021, 13:36

України у списку немає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що одразу шість балканських країн стануть членами ЄС. А саме "в силу геополітичних причин". Відповідна заява прозвучала за підсумками конференції на тему Західних Балкан.

Так, мова йде про Сербію, Північну Македонію, Косово та Боснію і Герцеговину.

За словами Меркель, президент Франції Еммануель Макрон "абсолютно чітко" висловився за вступ західнобалканських держав до Євросоюзу. Тим часом Болгарія і Нідерланди більш стримані.