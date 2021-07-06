Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині

Аня Мартинюк 06 липня 2021, 12:57

У місті Кютахья людей закликали вакцинуватися точно так, як закликають до покупок на базарі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що у турецькому місті Кютахья з'явився мобільний пункт для вакцинації від коронавірусу. А саме прямо на вокзалі. У Мережі з'явилося відео, на якому працівники пункту закликають до вакцинації, гучно промовляючи назви препаратів «Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!».

Медперсонал жартома зауважив, що людей закликають точно так же, як водії автобусів закликають сідати у транспортний засіб. Тільки замість назв зупинок медики голосно вигукували назви вакцин.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа зазначив, що розслідування з приводу інциденту проводити не варто.