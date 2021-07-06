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Інтернет-спільнота осудила пропагандистську картинку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, у прес-службі МОЗ запустили чергову пропаганду вакцинації. На сторінці міністерства у соцмережі з’явилося фото дитини та напис: «Дідусю, вакцинуйся, я ще хочу зібрати з тобою радіо».
«…Тепер й у вас є "суперсила" вберегти здоров'я та життя батьків. Запишіть їх та інших старших родичів на вакцинацію. Розкажіть їм, чому важливо вакцинуватися та допоможіть знайти пункт вакцинації, скориставшись порталом vaccination.covid19.gov.ua або зателефонуйте за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Не позбавляйте власних дітей можливості проводити час разом з дідусем чи бабусею! Вакцинація – найефективніший спосіб захистись від COVID-19!» - йдеться в повідомленні.
Інтернет-спільнота тим часом зазначила що «тупішої реклами ще не бачила».
«Ще й від Міністерства. Що це за нав'язування?! Якщо дідусь не вакцинується то обов'язково помре?!» - відзначили коментатори.
Користувачі також порадили не тиснути на дідусів, а дати їм нормальні пенсії.
12:57: Давай, налітай: Як вакцинація проти коронавірусу проходить у Туреччині
11:31: Українців здивувала аморальна пропаганда вакцинації від МОЗ
10:51: У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові
13:04: Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson
11:43: Україна зробила досить для отримання термінів вступу в ЄС – Зеленський
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