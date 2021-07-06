У «Батьківщині» пропонують не дозволяти іноземцям навчатися в Україні на російській мові

Аня Мартинюк 06 липня 2021, 10:51

Стало відомо, чому депутати пішли наперекір ідеї «Слуги народу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що у ВРУ внесли законопроект, яким пропонується дозволити іноземцям на платній основі навчатися в українських вузах на іноземній мові. Російська мова також включена.

Тепер представник партії «Батьківщина» Іван Крулько вніс в ВРУ законопроект закону №5727-1, яким пропонує виключити російську з цього списку.

«Для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, які складаються виключно з іноземців і / або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися на іноземній мові, крім державної мови держави, визнаного Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. При цьому закладу вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови», - йдеться в документі.

Нагадаємо, законопроект, який пропонує іноземним студентам навчання на російській мові, внесли представники президентської фракції «Слуга народу».