Співачка Jerry Heil розсекретила свої гонорари

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 14:04

25-річна українка має тисячі доларів.

Новину передає «Преса України».

Відома українська артистка Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, розповіла журналістці Каті Осадчій, скільки заробляє на своїх піснях.

«В середньому, я оцінюю свої пісні в районі декількох тисяч доларів», - зазначила вона.

Також виконавиця наголосила, що їй не тяжко продавати свої пісні іншим виконавцям. За її словами, вона заздалегідь знає, для кого «виношує» пісню.