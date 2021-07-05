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Співачка Jerry Heil розсекретила свої гонорари

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 14:04
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Співачка Jerry Heil розсекретила свої гонорари

25-річна українка має тисячі доларів.  

Новину передає «Преса України».

Відома українська артистка Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, розповіла журналістці Каті Осадчій, скільки заробляє на своїх піснях.

«В середньому, я оцінюю свої пісні в районі декількох тисяч доларів», - зазначила вона.

Також виконавиця наголосила, що їй не тяжко продавати свої пісні іншим виконавцям. За її словами, вона заздалегідь знає, для кого «виношує» пісню.

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