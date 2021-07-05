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В додатку «Дія» з'явилися перші Covid-19 сертифікати

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 13:38
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В додатку «Дія» з'явилися перші Covid-19 сертифікати

Мова йде про внутрішні сертифікати, які діятимуть в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що в додатку «Дія» з'явилися цифрові Covid-сертифікати. Їх можуть оформити ті українці, які вакцинувалися проти коронавірусу. З липня у додатку тестуватимуть функцію, яка даватиме інформацію про людей, які перехворіли коронавірусом. 

Про це заявив перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Віскуб.

«Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стало якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних», - заявив він.

Впродовж тижня міністерство проходитиме самооцінку готовності до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС.

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