В додатку «Дія» з'явилися перші Covid-19 сертифікати

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Мова йде про внутрішні сертифікати, які діятимуть в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що в додатку «Дія» з'явилися цифрові Covid-сертифікати. Їх можуть оформити ті українці, які вакцинувалися проти коронавірусу. З липня у додатку тестуватимуть функцію, яка даватиме інформацію про людей, які перехворіли коронавірусом.
Про це заявив перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Віскуб.
«Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стало якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних», - заявив він.
Впродовж тижня міністерство проходитиме самооцінку готовності до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС.
13:04: Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson
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