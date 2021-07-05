Україна зареєструвала вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 13:04

Вколотися треба буде лише один раз.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 2 липня в Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу від Johnson & Johnson під назвою Janssen. Вона передбачає, що людям вводитимуть всього одну дозу препарату.

Так, Janssen - це векторна вакцина, вона містить знешкоджений аденовірус людини. Варто зазначити, що цій вакцині дали добро в США, Великій Британії, Швейцарії, Канаді, ЄС.