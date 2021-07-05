Депутати України озвучили вартість своїх автівок

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 12:24

На залізних коней грошей вони не шкодують.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, українські журналісти розповіли, хто з депутатів України озвучив ціну на свій автомобіль. Депутат партії "За майбутнє" Віктор Мялик заявив, що у нього Лексус 570 за 50 тисяч доларів. Депутат "Слуга народу" Ірина Верещук має Toyota Camry десь до 30 тисяч доларів.

Її колега Галина Третьякова має Citroen grand Picasso за 37-38 тисяч доларів. Ще один «слуга», Олександр Качура, має Mazda CX-5 2018 року менш, ніж за 30 тисяч доларів. У його колеги Миколи Тищенка Mercedes, однак ціну на нього він не пам'ятає.

«Я по-іншому ставлюся до покупок, купив і купив. І слава Богу», - зазначив він.

У представника партії Зеленського Антона Полякова декілька автомобілів - вантажний, хетчбек і позашляховик. Хетчбек за приблизно 6 тисяч доларів, позашляховик в кредиті приблизно за мільйон гривень.