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Україна зробила досить для отримання термінів вступу в ЄС – Зеленський

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 11:43
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Україна зробила досить для отримання термінів вступу в ЄС – Зеленський

Так, він чекає кроків від партнерів України.  

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика". За його словами, українська держава зробила досить для отримання термінів вступу в ЄС та НАТО

«Для нас НАТО - гарантія безпеки перш за все. І запоруки добробуту. Україна і український народ, я вважаю, вже досить зробили, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом ЄС і НАТО», - заявив він.

Зеленський додав, що його головна мета як президента - протидія агресору, забезпечити суверенітет, відновити територіальну цілісність країни.

 

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