У Києві виявили 16 тонн фальсифікованого масла

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 11:12

Його виробляли без молочних жирів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що Держспоживслужба спільно з представниками Нацполіції України розкрили нелегальне виробництва масла. Так, було виявлено компанію, яка виробляла тонни продукції без молочних жирів.

«У ході перевірки виявлено та вилучено масло (виробництва ФОП Матвієнко О.В.), яке було направлено на лабораторне дослідження. Дослідження продукту показало, що в так званому "маслі" були повністю відсутні молочні жири», - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці вилучили 16 тонн масла та устаткування для його виробництва. Діяльність компанії тривала впродовж 22 років.