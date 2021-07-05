Офіційна гривня почала тиждень з падіння

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А саме відносно долара США.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби НБУ, тиждень в Україні стартує зі здорожчання долара відносно гривні. Так, американська валюта коштує 27,41 грн, що на 3 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу.
Євро тим часом здешевіло на 11 копійок до 32,41 грн. Російський рубль коштує 0,371 грн. Готівкові курси валют наступні:
купівля долара проходить за 27,20 грн, продаж за 27,44 грн. Купівля євро проходить за 32,14 грн, продаж за 32,55 грн.
13:59: РФ розширила список заборонених для ввезення з України продуктів
13:40: TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон
13:20: Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць
12:47: Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода
12:07: Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
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