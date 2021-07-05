Офіційна гривня почала тиждень з падіння

Аня Мартинюк 05 липня 2021, 08:31

А саме відносно долара США.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби НБУ, тиждень в Україні стартує зі здорожчання долара відносно гривні. Так, американська валюта коштує 27,41 грн, що на 3 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу.

Євро тим часом здешевіло на 11 копійок до 32,41 грн. Російський рубль коштує 0,371 грн. Готівкові курси валют наступні:

купівля долара проходить за 27,20 грн, продаж за 27,44 грн. Купівля євро проходить за 32,14 грн, продаж за 32,55 грн.