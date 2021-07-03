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Росіяни не хочуть українського морозива, попкорну та соусів.
Новину передає «Преса України».
В постанові російського російського уряду про заборонені для ввезення з України продуктів додали морозиво, цукор, какао-пасту, макаронні вироби, попкорн, цукор тростинний або буряковий, мюслі, кетчуп, томатні соуси та майонез, супи, бульйони і заготовки для їх приготування, мінеральні та газовані води.
Також з України не везтимуть корми для тварин. Відповідний документ був підписаний ще 28 червня.
13:59: РФ розширила список заборонених для ввезення з України продуктів
13:40: TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон
13:20: Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць
12:47: Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода
12:07: Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
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