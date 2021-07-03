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РФ розширила список заборонених для ввезення з України продуктів

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 13:59
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РФ розширила список заборонених для ввезення з України продуктів

Росіяни не хочуть українського морозива, попкорну та соусів.

Новину передає «Преса України».

В постанові російського російського уряду про заборонені для ввезення з України продуктів додали морозиво, цукор, какао-пасту, макаронні вироби, попкорн, цукор тростинний або буряковий, мюслі, кетчуп, томатні соуси та майонез, супи, бульйони і заготовки для їх приготування, мінеральні та газовані води.

Також з України не везтимуть корми для тварин. Відповідний документ був підписаний ще 28 червня.

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