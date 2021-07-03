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30-річна Ліза Транел успішно дебютувала на TikTok.
Новину передає «Преса України».
Користувачка TikTok Ліза Транел вразила своїм відео. Так, жінка дуже схожа на зіркову актрису Дженніфер Еністон. Її ролик набрав майже 350 тисяч переглядів лише за 48 годин. Варто зазначити, що знайти двійника Еністон можна за ніком she_plusthree.
@she_plusthree
You know what I mean?♬ original sound - Friends
До слова, 30-річна Ліза Транел мати-одиночка.
13:40: TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон
13:20: Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць
12:47: Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода
12:07: Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
09:42: В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців
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