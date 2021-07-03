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TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 13:40
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TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон

30-річна Ліза Транел успішно дебютувала на TikTok.

Новину передає «Преса України».

Користувачка TikTok Ліза Транел вразила своїм відео. Так, жінка дуже схожа на зіркову актрису Дженніфер Еністон. Її ролик набрав майже 350 тисяч переглядів лише за 48 годин. Варто зазначити, що знайти двійника Еністон можна за ніком she_plusthree.

 

@she_plusthree

You know what I mean?

♬ original sound - Friends

До слова, 30-річна Ліза Транел мати-одиночка.

 

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