Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 13:20

Без імплантів та збільшених губ.

Новину передає «Преса України».

Організатори конкурсу «Міс Україна» заявили про неможливість знайти 25 конкурсанток для участі у конкурсі. За їх словами, американські партнери вимагають жорстких умов відбору. А саме: учасниці повинні бути без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся та татуювань.

«Але ми впевнені, що 25 учасниць вдасться знайти. Наша Україна багата красунями, і це тільки питання часу. Ми плануємо шукати їх в соцмережах, в університетах і на регіональних кастингах», - додала директор конкурсу Вероніка Щипцова.

Вона зазначила, що одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, це ескорт-послуги.