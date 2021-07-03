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Без імплантів та збільшених губ.
Новину передає «Преса України».
Організатори конкурсу «Міс Україна» заявили про неможливість знайти 25 конкурсанток для участі у конкурсі. За їх словами, американські партнери вимагають жорстких умов відбору. А саме: учасниці повинні бути без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся та татуювань.
«Але ми впевнені, що 25 учасниць вдасться знайти. Наша Україна багата красунями, і це тільки питання часу. Ми плануємо шукати їх в соцмережах, в університетах і на регіональних кастингах», - додала директор конкурсу Вероніка Щипцова.
Вона зазначила, що одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, це ескорт-послуги.
13:40: TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон
13:20: Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць
12:47: Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода
12:07: Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
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