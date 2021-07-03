Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 12:47

На забезпечення питною водою українців.

Новину передає «Преса України».

Український уряд дав добро законопроекту Про загальнодержавну цільову і соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки. Для того, щоб реалізувати програму, впродовж 5 років доведеться витратити 28,6 млрд гривень.

Уточнюється, що з цієї суми 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

Також зазначається, що Львівська та Чернівецька області єдині, які мають показник охоплення послугами централізованого водопостачання не 100%, а 95 та 91% відповідно.