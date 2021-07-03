Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
  • Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку
  • Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами

Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 12:47
Версія для друку
Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода

На забезпечення питною водою українців.

Новину передає «Преса України».

Український уряд дав добро законопроекту Про загальнодержавну цільову і соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки. Для того, щоб реалізувати програму, впродовж 5 років доведеться витратити 28,6 млрд гривень.

Уточнюється, що з цієї суми 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

Також зазначається, що Львівська та Чернівецька області єдині, які мають показник охоплення послугами централізованого водопостачання не 100%, а 95 та 91% відповідно.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції