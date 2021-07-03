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На забезпечення питною водою українців.
Новину передає «Преса України».
Український уряд дав добро законопроекту Про загальнодержавну цільову і соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки. Для того, щоб реалізувати програму, впродовж 5 років доведеться витратити 28,6 млрд гривень.
Уточнюється, що з цієї суми 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.
Також зазначається, що Львівська та Чернівецька області єдині, які мають показник охоплення послугами централізованого водопостачання не 100%, а 95 та 91% відповідно.
13:40: TikTok-користувачка вразила схожістю з Дженніфер Еністон
13:20: Міс Україна – Організатори заявили про брак «натуральних» учасниць
12:47: Кабмін планує виділити майже 30 млрд грн на програму Питна вода
12:07: Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
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