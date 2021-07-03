Вакцина проти Covid-19 ефективна для 94% хворих на рак – дослідження

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 12:07

Але є пацієнти, які ніяк не відреагували на введення вакцини.

Новину передає «Преса України».

Нещодавнє дослідження, проведене в США та Швейцарії, показало, що майже всі онкологічні пацієнти добре реагували на вакцину мРНК і розвивали бажану імунну відповідь через три-чотири тижні після отримання другої дози вакцини.

В рамках дослідження загалом 131 пацієнту з раком було введено вакцину проти Covid-19. З них сім пацієнтів не змогли продемонструвати жодної реакції на вакцину. Однак у пацієнтів, які проходили хіміотерапію, вироблялася значна кількість антитіл, проте імунна відповідь була значно приглушеною, ніж зареєстрована серед загальної популяції.

Доктор Дімпі П. Шах, автор-кореспондент дослідження, зазначив, що під час дослідження було поставлено декілька складних питань, зокрема, як і коли таким пацієнтам вводити третю дозу.