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Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 11:26
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Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic

Останній належить Річарду Бренсону. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Джефф Безос випередить засновника Virgin Galactic Річарда Бренсона й полетить у космос на 9 днів раніше. Як відомо, космічний корабель Virgin Galactic повинен здійснити політ 11 липня.

У заяві The New York Times генеральний директор Blue Origin Боб Сміт заявив, що Бренсон не буде літати так високо, як Безос.

«Ми бажаємо йому чудового та безпечного польоту, але вони не летять вище лінії Кармана, і це зовсім інший досвід», - заявив Сміт.

До слова, лінія Кармана - це уявна межа між атмосферою Землі та космічним простором. Лінія Кармана знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, хоча існують суперечки щодо того, звідки офіційно починається космос, причому різні агенції використовують різні визначення.

 

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