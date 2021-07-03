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Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 10:46
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Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією

Президент заявив, що англійським футболістам є чому повчитися у українських. 

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зателефонував українській збірні з футболу напередодні матчу з Англією на Євро-2020.

«Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один з наймолодших складів на цьому Євро. Так ось - сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чому повчиться у дітей», - зазначив він.

Також Володимир Зеленський побажав футболістам «зловити свою гру» і думати тільки про перемогу.

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