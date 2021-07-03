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Президент заявив, що англійським футболістам є чому повчитися у українських.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський зателефонував українській збірні з футболу напередодні матчу з Англією на Євро-2020.
«Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один з наймолодших складів на цьому Євро. Так ось - сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чому повчиться у дітей», - зазначив він.
Також Володимир Зеленський побажав футболістам «зловити свою гру» і думати тільки про перемогу.
11:26: Битва за космос – Космічний корабель Безоса переплюне Virgin Galactic
10:46: Зеленський поспілкувався зі збірною України напередодні матчу з Англією
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
09:42: В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців
08:32: У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
16:35: До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях
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