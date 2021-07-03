В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 10:16

Дорогоцінності прямували зі Стамбула.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Державної прикордонної служби України повідомили, що в аеропорту Харкова прикордонники спільно з СБУ та працівниками митниці виявили у речах пасажира зі Стамбула коштовності. Мова йде про прикраси з діамантами на суму 4,5 млн гривень.

Серед прикрас 2 кільця з білого золота, прикрашених діамантами, 23 діаманта білого кольору з сертифікатами "GIA", загальною вагою 10 карат; 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів і ваги та інше.

В результаті на 44-річного мандрівника складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.