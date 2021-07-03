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Майже 100 тисяч громадян отримали вакцину.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що 2 липня в Україні було щеплено проти коронавірусу 94 547 українців. Першу дозу ввели 37 107 людям, другу - 57 440 громадянам. З початку кампанії вакцинації щеплення зробили для понад 2,8 млн людей. З них повністю вакциновані понад 820 тисяч українців.
«Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Вінницькій області після введення вакцини Pfizer помер 47-річний чоловік. Він помер через декілька годин після вакцинації.
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
09:42: В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців
08:32: У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
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15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
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