В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 09:42

Майже 100 тисяч громадян отримали вакцину.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 2 липня в Україні було щеплено проти коронавірусу 94 547 українців. Першу дозу ввели 37 107 людям, другу - 57 440 громадянам. З початку кампанії вакцинації щеплення зробили для понад 2,8 млн людей. З них повністю вакциновані понад 820 тисяч українців.

«Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області після введення вакцини Pfizer помер 47-річний чоловік. Він помер через декілька годин після вакцинації.