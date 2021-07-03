Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
  • Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку
  • Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами

В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 09:42
Версія для друку
В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців

Майже 100 тисяч громадян отримали вакцину.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 2 липня в Україні було щеплено проти коронавірусу 94 547 українців. Першу дозу ввели 37 107 людям, другу - 57 440 громадянам. З початку кампанії вакцинації щеплення зробили для понад 2,8 млн людей. З них повністю вакциновані понад 820 тисяч українців.

«Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038», - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у Вінницькій області після введення вакцини Pfizer помер 47-річний чоловік. Він помер через декілька годин після вакцинації.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції