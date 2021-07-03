ВРУ прийняла закон про воєнний похоронний ритуал

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У законі прописані деталі ритуалу.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 липня, ВРУ прийняла в цілому закон №4636-1 «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України». А саме про військовий поховальний ритуал. 278 депутати віддали свій голос «за».
Як зазначається, поховання військових може проходити із загальною та спеціальною церемонією. Загальна церемонія передбачена для поховання військовослужбовців, які загинули при виконанні своїх обов’язків. Сюди також входять особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці з орденом "Золота зірка".
Спеціальна церемонія передбачена для військовослужбовців, які померли при захисті незалежності та територіальної цілісності України.
10:16: В аеропорту Харкова затримали пасажира з діамантами на 4,5 млн грн
09:42: В МОЗ відзвітували про збільшення кількості вакцинованих укранців
08:32: У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
16:35: До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
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