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Випадок зареєстрований як несприятлива подія після імунізації.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 липня, в Вінницькій області зафіксували смерть 47-річного чоловіка, який напередодні зробив щеплення проти коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на Державний експертний центр при відомстві.
Уточнюється, що укол чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Вже о 17:00 він почав скаржитися на нудоту та втратив свідомість. Чоловіку викликали швидку, медики провели реанімаційні заходи. Однак він помер.
Випадок смерті зареєстрований як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
08:32: У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
16:35: До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях
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