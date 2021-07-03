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У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік

Аня Мартинюк 03 липня 2021, 08:32
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У Вінницькій області після щеплення Pfizer помер чоловік

Випадок зареєстрований як несприятлива подія після імунізації.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 2 липня, в Вінницькій області зафіксували смерть 47-річного чоловіка, який напередодні зробив щеплення проти коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на Державний експертний центр при відомстві.

Уточнюється, що укол чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Вже о 17:00 він почав скаржитися на нудоту та втратив свідомість. Чоловіку викликали швидку, медики провели реанімаційні заходи. Однак він помер.

Випадок смерті зареєстрований як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

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