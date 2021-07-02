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Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 17:01
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Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції

Мова йде про Дениса Малюську.  

Новину передає «Преса України».

Український депутат Олександр Дубінський прокоментував відставку міністра юстиції Дениса Малюську, яку ініціює Офіс президента.

«Причина - корупційні схеми при продажі майна Мін'юсту, а також масштабні рейдерські схеми, в які вмочив роги діючий міністр. Однак ви не подумайте, що причина звільнення тут полягає в слові «корупція». Долю міністра визначає інше словосполучення: «Не ділився, і будував з себе чесного дурника», - зазначи Дубінський на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, у президента Володимира Зеленського таких не люблять. 

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