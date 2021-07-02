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Мова йде про Дениса Малюську.
Новину передає «Преса України».
Український депутат Олександр Дубінський прокоментував відставку міністра юстиції Дениса Малюську, яку ініціює Офіс президента.
«Причина - корупційні схеми при продажі майна Мін'юсту, а також масштабні рейдерські схеми, в які вмочив роги діючий міністр. Однак ви не подумайте, що причина звільнення тут полягає в слові «корупція». Долю міністра визначає інше словосполучення: «Не ділився, і будував з себе чесного дурника», - зазначи Дубінський на своїй сторінці у соцмережі.
За його словами, у президента Володимира Зеленського таких не люблять.
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
16:35: До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
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