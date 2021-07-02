Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 17:01

Мова йде про Дениса Малюську.

Новину передає «Преса України».

Український депутат Олександр Дубінський прокоментував відставку міністра юстиції Дениса Малюську, яку ініціює Офіс президента.

«Причина - корупційні схеми при продажі майна Мін'юсту, а також масштабні рейдерські схеми, в які вмочив роги діючий міністр. Однак ви не подумайте, що причина звільнення тут полягає в слові «корупція». Долю міністра визначає інше словосполучення: «Не ділився, і будував з себе чесного дурника», - зазначи Дубінський на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, у президента Володимира Зеленського таких не люблять.