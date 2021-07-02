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Міноборони звинуватили у сексизмі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що Міноборони відмовилося від ідеї маршу жінок-військовослужбовців у туфлях. Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Марина Бардіна зазначила, що поспілкувалася з міністром оборони на цю тему. За її словами, жінки-військовослужбовці будуть забезпечені взуттям відповідно до нормативної бази.
Як відомо, після того, як в Міноборони заявили, що жінки тренуються ходити стройовим кроком в туфлях, виник скандал. Відомство звинуватили у сексизмі.
17:01: Дубінський пояснив, чому збираються звільнити міністра юстиції
16:35: До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
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