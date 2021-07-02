До Дня незалежності жінки-військовослужбовці не будуть марширувати у туфлях

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 16:35

Міноборони звинуватили у сексизмі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що Міноборони відмовилося від ідеї маршу жінок-військовослужбовців у туфлях. Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Марина Бардіна зазначила, що поспілкувалася з міністром оборони на цю тему. За її словами, жінки-військовослужбовці будуть забезпечені взуттям відповідно до нормативної бази.

Як відомо, після того, як в Міноборони заявили, що жінки тренуються ходити стройовим кроком в туфлях, виник скандал. Відомство звинуватили у сексизмі.