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Діденко представила прогноз погоди на вихідні

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 16:09
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Діденко представила прогноз погоди на вихідні

Можливий дощ та град.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що на вихідних у західній частині стовпчики термометрів покажуть +21+27 градусів, на сході та південному сході +28+32 градуси. 

«Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду. У Києві 3-4 липня очікується +26+28 градусів. Також прогностичні моделі обіцяють короткочасні грозові дощі. І в столиці така ж ситуація передбачається, як і в більшості областей - при грозах можливі шквалисте посилення вітру та град», - відзначила синоптик.

Діденко додала, що у більшості областей впродовж 3-4 липня температура вдень сягне +25+29 градусів.

 

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