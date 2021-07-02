Діденко представила прогноз погоди на вихідні

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Можливий дощ та град.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що на вихідних у західній частині стовпчики термометрів покажуть +21+27 градусів, на сході та південному сході +28+32 градуси.
«Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду. У Києві 3-4 липня очікується +26+28 градусів. Також прогностичні моделі обіцяють короткочасні грозові дощі. І в столиці така ж ситуація передбачається, як і в більшості областей - при грозах можливі шквалисте посилення вітру та град», - відзначила синоптик.
Діденко додала, що у більшості областей впродовж 3-4 липня температура вдень сягне +25+29 градусів.
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
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