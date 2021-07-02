В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 15:45

Так, пропонується змішувати препарати Pfizer і Moderna.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що МОЗ дало добро змішуванню деяких вакцин від коронавірусної інфекції. А саме мРНК препарати, до яких відносяться Pfizer і Moderna.

Це означає, що якщо людину вакцинували першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то другу дозу вона отримає теж Pfizer. Якщо хтось не впевнений у тому, яка вакцину була введена першою, або була введена вакцина Moderna, то друга доза вводиться від Pfizer.

Вакцинованих препаратом AstraZeneca другий раз вакцинують теж цим препаратом. Інформації щодо вакцини CoronaVac немає, тому її змішувати теж не будуть.