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Так, пропонується змішувати препарати Pfizer і Moderna.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що МОЗ дало добро змішуванню деяких вакцин від коронавірусної інфекції. А саме мРНК препарати, до яких відносяться Pfizer і Moderna.
Це означає, що якщо людину вакцинували першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то другу дозу вона отримає теж Pfizer. Якщо хтось не впевнений у тому, яка вакцину була введена першою, або була введена вакцина Moderna, то друга доза вводиться від Pfizer.
Вакцинованих препаратом AstraZeneca другий раз вакцинують теж цим препаратом. Інформації щодо вакцини CoronaVac немає, тому її змішувати теж не будуть.
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
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